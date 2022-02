Blackpink est le girls band le plus réputé en janvier

ⓒ BlackPink Facebook

On assiste à l’émergence de nouveaux girls band qui s’imposent dès leurs débuts dans le monde de la k-pop. C’est justement le cas d’aespa et d’IVE, qui ont débuté respectivement le 17 novembre 2020 et le 1er décembre 2021. Malgré leur succès fulgurant, le titre du groupe féminin le plus réputé pour le mois de janvier est attribué à l’incontournable Blackpink.





C’est ce que confirme le résultat de l’enquête menée par l’Institut de recherche de la réputation des marques de Corée qui a analysé, du 9 décembre 2021 au 9 janvier 2022, plus de 46 millions de données sur les groupes féminins. Le quartette du label YG Entertainment a vu son indice de réputation progresser de 8,4 % par rapport au mois dernier, obtenant 63,78 % des avis positifs.





La 2e place est occupée par IVE qui figure pour la première fois dans le top 30 des girls bands les plus reconnus en Corée du Sud. Arrive ensuite aespa dont l’indice de réputation a bondi de 27,08 % en un mois.