Concurrence féroce chez les groupes féminins

ⓒ IVE Facebook

La popularité de la k-pop va croissant à travers le monde entier et ce phénomène concerne de plus en plus les girls band. Le tout premier single d’IVE, qui a débuté le mois dernier, s’est écoulé à plus de 150 000 exemplaires à peine une semaine après sa sortie.





De son côté, Kep1er, ayant débuté le 3 janvier dernier, a établi un nouveau record avec « First Impact » vendu à plus de 20 000 unités. Son 1er EP a pris la tête du classement d’iTunes dans 11 pays.





Dans le passé, il était rare de voir des girls band, fraîchement formés, être sous le feu des projecteurs sur la scène internationale dès leurs débuts. A mesure que l’engouement pour les groupes féminins de k-pop gagne du terrain non seulement en Asie mais aussi sur le continent américain et en Europe, plusieurs maisons d’édition s’apprêtent à leur tour à lancer un nouveau girls band.





Par exemple, le géant HYBE qui gère entre autres BTS va présenter cette année pas moins de trois groupes féminins à travers ses différents labels qui lui appartiennent. Des chaînes de télévision se lancent elles aussi dans cette course et déploient d’importants moyens pour organiser des auditions dans l’espoir de créer un deuxième Blackpink.





En effet, Kep1er qui fait fureur en ce moment, a été justement formé à l’issue de l’émission « Girls Planet 999 », diffusée entre août et octobre 2021 sur la chaîne Mnet.