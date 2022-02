[Rediffusion] Le destin chocolaté de Park Joon-woo

Le 14 février, c’est la Saint-Valentin. Afin de célébrer avec vous cette fête des amoureux, nous vous proposons pour les deux premiers jeudis du mois de réécouter « Le destin chocolaté de Park Joon-woo » et « La 4e édition du Salon du Chocolat de Séoul ».

Ensuite, à l’occasion des Jeux Olympiques d’hiver de Pékin, que diriez-vous de vous replonger dans les souvenirs des JO de PyeongChang ? Le 17 février, retrouvez « Didier Barioz, responsable adjoint des patinoires de PyeongChang ». Quant à la semaine suivante, « Eric Monnin, spécialiste de l’olympisme ».

Ces quatre numéros ont été pour la première fois diffusés sur nos ondes le 14 février 2020, le 26 janvier 2018, le 16 février 2018 et enfin le 9 mars 2018.





ⓒ Prise par Lee Seula

La Saint-Valentin rime avec chocolat et délicieux gâteaux, et la sortie de prédilection des couples demeure le dîner au restaurant. Afin de célébrer la fête de l’amour avec les plus belles saveurs, nous avons invité Park Joon-woo, vice-champion de la première saison de l’émission « Master Chef Korea », diffusée entre avril et juillet 2012.





ⓒ Fournie par Park Joon-woo

Notre invité excelle aujourd’hui aussi bien dans le monde culinaire que dans l’audiovisuel en tant que cuisinier, pâtissier, chroniqueur et animateur. Découvrons le destin chocolaté de Park Joon-woo, qui aime la bonne bouffe, toujours accompagnée de bonnes bières belges !