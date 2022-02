Les nouveaux girls band sont formés par des femmes

ⓒ min.hee.jin instagram

Ce sont aujourd’hui des femmes qui jouent un rôle actif dans la formation de nouveaux groupes d’idoles au sein de différentes maisons d’édition.





Min Hee-jin qui est à la tête d’ADOR, sous-label de HYBE, auquel appartient le septuor BTS, formera un nouveau girls band qui débutera cette année. C’est elle qui a exercé une influence considérable sur l’univers des groupes féminins comme Girls Generation, f(x) et Red Velvet dans les années 2010, lorsqu’elle travaillait pour SM Entertainment.





JYP Entertainment, qui a donné naissance à Wonder Girls, TWICE et ITZY, a lui aussi confié le rôle clé de la formation de son nouveau groupe à Lee Ji-young, la première femme cadre du label. Ce changement est inédit dans cette maison d’édition où le fondateur Park Jin-young assure souvent l’ensemble du processus de production.