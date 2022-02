So-yeon va épouser le footballeur Cho Yu-min

ⓒ melodysoyani instagram

So-yeon, ancienne membre de T-ara, vient d’officialiser son mariage avec Cho Yu-min, joueur de football de neuf ans son cadet. Selon l’agence de l’ancienne idole, les deux stars qui sont ensemble depuis trois ans, vont enfin célébrer leur union en novembre.





Pour rappel, So-yeon a fait ses débuts en 2009 en tant que vocaliste phare de T-ara qui compte plusieurs hits à commencer par Roly-Poly et Bo Peep Bo Peep. Après avoir quitté le groupe en 2017, elle a lancé sa carrière en solo en publiant le 5 février 2021 son premier single « They Are All The Same ».





Quant à son futur mari, il faisait partie de l’équipe nationale sud-coréenne U23 qui a remporté la médaille d’or lors des Jeux asiatiques de 2018.