Les Jeux Olympiques d’hiver de Pékin se dérouleront sur de la neige 100 % artificielle

ⓒ Gettyimagesbank

Les Jeux Olympiques d’hiver de Pékin, qui débuteront vendredi prochain dépendront 100 % de la neige artificielle, une première dans l’histoire. Pékin et Zhangjiakou, les villes qui accueilleront les épreuves, manquent de neige et ont un climat trop doux. C’est ce que nous apprend un rapport publié par une équipe de recherche de l’université de Loughborough et l’association Protect Our Winters, selon CNN.





Afin de créer de la fausse neige, plus de 200 millions de litres d’eau sont nécessaires alors que la capitale chinoise est déjà une des villes les plus menacées par la pénurie d'eau dans le monde. De plus, la neige artificielle contient des substances chimiques pour ralentir la fonte, et augmente le risque de blessures des athlètes à cause de sa dureté plus élevée que celle naturelle.





D’après les chercheurs, à ce rythme du réchauffement climatique, parmi les 21 stades ayant abrité les JO d’hiver depuis 1924, seulement la moitié aura des conditions climatiques convenables pour accueillir cet événement hivernal en 2050.