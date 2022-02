Retrouvailles 75 ans après entre de deux frères séparés en Inde et au Pakistan

ⓒ Gettyimagesbank

Deux frères, séparés lors de la partition des Indes en 1947, se sont récemment retrouvés 75 ans après. L’Inde et le Pakistan ont été divisés en deux pays indépendants à l’époque, et selon le Washington Post, Saddiq Khan et son frère cadet, Sheeka Khan, âgé alors seulement de six mois, ont respectivement suivi leur père et leur mère pour s’installer dans deux pays différents. Mais malheureusement, leurs parents sont décédés peu de temps après, et les enfants ont mené une vie difficile.





Des dizaines d’années plus tard, le frère ainé s’est produit sur une chaîne YouTube, destinée aux retrouvailles des familles séparées des deux pays, et grâce à cette vidéo, il a pu reprendre contact avec son petit frère en 2019. Or, sur fond de conflit entre New Delhi et Islamabad, les déplacements étaient limités entre les deux territoires. Mais, grâce à un événement religieux qui a eu lieu il y a deux semaines au Pakistan, les frères Khan, qui ont désormais 75 ans et 85 ans, ont enfin pu se retrouver.