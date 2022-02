Inde : Shilpa Shetty relaxée de l’accusation d’obscénité après un baiser de Richard Gere

ⓒ Yonhap News

L’actrice indienne Shilpa Shetty a été acquittée de l’accusation d’obscénité portée à son encontre, il y a 15 ans, pour l’embrassade avec la star hollywoodienne, Richard Gere. D’après le journal Hindustan Times, le tribunal de Bombay a récemment conclu que Shetty n’était qu’une victime du comportement de Gere.





Pour rappel, en 2007, lors d’un gala contre le sida, l’acteur américain avait pris la vedette indienne dans ses bras et l’avait embrassée sur la joue. Cette scène a semé l’émoi en Inde qui a une culture conservatrice, et les associations hindoues ont même reproché à Gere d’avoir insulté le pays. Celui-ci s’est justifié qu’il voulait juste imiter une scène de son célèbre film « Shall We Dance? ».