Le chanteur traditionnel Ko Yeong-yeol et le trio de jazz Cho Yoon-sung se produiront ensemble pour un concert intitulé « Jazz in Nanbonga » qui se tiendra le 19 février au Théâtre Sohyang à Busan.





Ko Yeong-yeol est un musicien spécialisé dans le pansori, chant narratif traditionnel coréen, accompagné d'un tambour, mais n’hésite pas à collaborer avec des musiciens d'autres genres. Il sait jouer non seulement des instruments traditionnels comme le geomungo, une cithare à six cordes, mais aussi du piano et de la trompette.





Sur scène, montera à ses côtés le trio composé du pianiste de jazz Cho Yoon-sung, du bassiste Hwang Ho-gyu et du batteur Shin Dong-jin.





Les quatre artistes réinterpréteront les chants traditionnels et les chansons populaires en mode jazz.





Date : le 19 février 2022

Lieu : Théâtre Sohyang à Busan