Ballet national de Corée « Joyaux »

Le Ballet national de Corée présentera « Joyaux » du chorégraphe américain d’origine géorgienne George Balanchine, du 25 au 27 février, au Théâtre Haeoreum du Théâtre national de Corée à Séoul.





Considérée comme le premier ballet classique abstrait, cette œuvre a été représentée pour la première fois en 1967 à New York. Pour créer ce ballet en trois parties, George Balanchine a trouvé son inspiration dans les joyaux de Van Cleef & Arpels. Les trois actes représentent respectivement les émeraudes, les rubis et les diamants et sont joués sur des musiques de Fauré, Stravinsky et Tchaïkovski.





C’est la première fois que ce ballet est représenté dans son intégralité en Corée du Sud.





Date : du 25 au 27 février 2022

Lieu : Théâtre Haeoreum du Théâtre national de Corée à Séoul