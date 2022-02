Spectacle de magie : « The Illusion »

Le magicien Lee Eun-gyeol donnera son spectacle intitulé « The Illusion », du 25 au 27 février, au Centre d'arts de Seongnam dans la province de Gyeonggi.





Lee a commencé à faire de la magie en 1996 à l’âge de 15 ans. Il est aujourd’hui l’un des plus célèbres illusionnistes de Corée du Sud. Il s’est déjà produit dans plusieurs prestigieuses salles de spectacle du pays, comme le Centre d’arts de Séoul et le Théâtre national de Corée, fait rare pour un magicien. Il essaie de rendre son art plus populaire en participant à diverses émissions de variétés de télévision.





Lors de ce spectacle composé des numéros qu’il a élaborés et perfectionnés pendant sept ans, le public verra se brouiller les frontières entre la réalité et le rêve.





Date : du 25 au 27 février 2022

Lieu : Centre d'arts de Seongnam