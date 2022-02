Le Musée Suwon Gwanggyo, situé dans la province de Gyeonggi, organise une exposition sur le thème du tigre pour célébrer l’année 2022, placée sous le signe de cet animal selon le zodiaque traditionnel asiatique. Cet événement se déroule du 1er janvier jusqu’au 31 décembre dans le couloir du premier étage du bâtiment du musée.





Selon le cycle sexagésimal, l’année 2022 est une année dite Imin qui signifie « tigre noir ». Cette exposition présente, images et objets à l’appui, les principales caractéristiques de ce félin et la signification culturelle et historique qu’il revêt en Corée et notamment dans la ville de Suwon.





Date : du 1er janvier au 31 décembre 2022

Lieu : Musée Suwon Gwanggyo