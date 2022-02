Docteur Prisonnier (10) 얘기 좀 해

Dialogue

오정희: 어머 깜짝이야!

Oh Jeong-hui: Ah, vous m’avez fait peur !





나이제: 어, 여기 계셨네.

Na Y-je: Tiens, vous êtes là.





오정희: 뭐야 얘네들.

Oh Jeong-hui: Qui sont-ils ?





나이제: 인사해. 제 동생이고요, 그리고 소금씨 동생 한빛, 이쪽은...

Na Y-je: Je te présente Mme Oh. Voici ma sœur, et c’est Han Bit,

le frère de So-geum. Et ici, c’est ...





한소금: 한소금입니다.

Han So-geum: Je m’appelle Han So-geum.





오정희: 소금인지 설탕인지 내가 알 바 아니고

나랑 얘기 좀 해.

Oh Jeong-hui: Que vous vous appeliez So-geum(sel) ou Seol-tang(sucre),

ça ne me regarde pas. Il faut qu’on parle.





L’expression de la semaine

얘기 좀 해. : Il faut qu’on parle.





Cette expression est utilisée pour proposer à son interlocuteur de discuter avec lui, quand il a un problème ou quelque chose à lui demander, ou bien, quand il veut se plaindre de quelque chose. Grammaticalement, elle prend une forme impérative, mais c’est plutôt une proposition.





On l’utilise normalement envers les personnes plus jeunes ou ses inférieurs hiérarchiques. Si vous voulez l’employer envers quelqu’un de plus âgé ou de plus haut placé hiérarchiquement, vous pouvez dire : « 잠시 말씀 좀 나눠도 되겠습니까? ». Elle peut s’employer aussi pour proposer ou presser l’interlocuteur qui ne dit rien ou ne fait qu’écouter sans donner son opinion.





Exemples

① 가: 너 나랑 얘기 좀 해.

나: 왜? 무슨 일인데?

A : Il faut qu’on parle.

B : Pourquoi ? Qu’est-ce qu’il y a ?





② 가: 자네가 제안을 거절했다고 들었는데, 사실인가?

나: 네, 그렇습니다.

가: 나랑 얘기 좀 해.

A : J’ai entendu que tu as refusé cette proposition. Est-ce que c’est vrai ?

B : Oui, c’est vrai.

A : Il faut qu’on parle.





Consultante : Park, Ji-young (professeur retraitée du LEI, Université Nationale de Séoul)









Mots et expressions à retenir

어머 : interjection qui exprime la surprise. Elle est principalement employée par les femmes.

깜짝 : idéophone qui indique la manière de s’étonner

깜짝이야 : expression qui s’emploie pour marquer la surprise

어 : interjection qui porte le sens de « Tiens !»

여기 : « ici »

계시다 : forme honorifique de 있다 qui signifie « il y a » ou « se trouver »

계셨네 : combinaison de 계시다 avec la terminaison 었 qui marque le passé et -네, la terminaison finale qui est employée pour exprimer une exclamation ou parler de ce dont on vient de se rendre compte

뭐 : « quoi »

야 : forme conjuguée de la copule 이다, « être »

얘 : forme contractée de 이 아이, « cet enfant »

얘네들 : 얘네 est un mot qui désigne plusieurs enfants qui sont près du locuteur et 들 est une particule qui marque le pluriel. On utilise parfois ce terme pour désigner des adultes plus jeunes que soi.

인사하다 : « saluer » ou « dire bonjour »

인사해 : forme impérative de 인사하다. On peut aussi utiliser ce mot quand on présente une personne à une autre.

제 : forme contractée de 저의 qui veut dire « mon » ou « ma »

동생 : « petite sœur » ou « petit frère »

▶ Pour préciser qu’il s’agit d’un homme ou d’une femme, on utilise les mots « 여동생 » et « 남동생 ». 여 porte le sens de « féminin » et 남 « masculin ».

이고요 : composé de la copule 이다, et des terminaisons 고 et 요. La première est une terminaison utilisée pour énumérer plusieurs choses. En y ajoutant la dernière, on peut transformer -고 en forme honorifique -고요.

그리고 : « et »

씨 : marque honorifique qui peut aussi être employée comme « Monsieur » ou « Madame »

이쪽 : « ce côté ». On peut aussi l’utiliser pour désigner une personne qui est près de soi.

입니다 : forme honorifique formelle de la copule 이다

소금 : C’est le prénom de cette personne mais cela veut aussi dire « sel ».

설탕 « sucre »

내가 : combinaison de 나 « je » avec la particule de sujet « 가 »

내가 알 바 아니다 : expression qui veut dire « Ça ne me regarde pas »

나 : « je » ou « moi »

랑 : particule qui signifie « avec »