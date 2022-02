Mondial 2022 : la Corée du Sud décroche sa dixième qualification d’affilée

ⓒYONHAP News

La Corée du Sud a obtenu mardi son billet pour la Coupe du monde de football 2022 en s’imposant contre la Syrie, 2 à 0, grâce à deux buts signés Kim Jin-su et Kwon Chang-hoon. Elle a remporté cette victoire lors du 8e match de poule, comptant pour le 3e tour des qualifications asiatiques, qui s’est tenu à Dubaï aux Emirats arabes unis. Ainsi, elle a réussi à se qualifier à la Coupe du monde pour la dixième fois consécutive. La Corée du Sud est le premier pays asiatique à réaliser cette performance et le sixième dans le monde.





Le chemin pour se rendre au Qatar a été long. En effet, les guerriers de Taeguk ont commencé à participer au 2e tour des éliminatoires de la zone Asie en septembre 2019. Depuis, elle a eu 14 matches sans compter la rencontre annulée par le forfait nord-coréen. La crise du COVID-19 a perturbé le calendrier. Mais l’équipe sud-coréenne a bien poursuivi sa route. Au 2e tour, elle a enregistré cinq victoires et un nul pour finir à la première place. Au 3e tour, elle terminera deuxième de sa poule quel que soit le résultat de ses deux derniers matches à jouer. Elle comptabilise jusqu’ici 20 points avec six victoires et deux nuls. Deux attaquants ont excellé durant ces éliminatoires. Son Heung-min de Tottenham, et Kim Shin-Wook, le joueur des Lion City Sailors FC, qui ont marqué, chacun, six buts.





La Corée du Sud a participé pour la première fois à la Coupe du monde de football en 1954, en Suisse, un an après la fin de la guerre fratricide. Il a fallu attendre le Mondial 1986 au Mexique pour qu’elle marque son premier but en phase finale. Depuis, elle n’a jamais raté sa qualification. Lors de l’édition 2002, qu’elle a organisée conjointement avec le Japon, elle a accédé, pour la première fois, aux huitièmes de finale pour terminer sa route en demi-finale. Lors de l’édition 2018 en Russie, elle a été éliminée au premier tour, mais elle a toutefois surpris le monde entier en battant l’équipe d’Allemagne, championne en titre, 2 à 0.





A en croire les spécialistes, les hommes de Paulo Bento devraient renforcer davantage leur défense s’ils souhaitent aller le plus loin possible au Qatar.