La Corée du Sud exporte des obusiers K-9 en Egypte

ⓒKBS News

La Corée du Sud va vendre des obusiers automoteurs K-9, développés avec ses propres technologies, à l’Egypte. Ainsi, elle a réalisé sa première exportation de cette arme dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique. Selon l’Administration sud-coréenne du programme d’acquisition de défense (DAPA), l’équipementier militaire Hanhwa Defense, a signé mardi au Caire un contrat de vente de l’ordre de 2 000 milliards de wons, soit 1,47 milliard d’euros, avec le gouvernement égyptien.





Il s’agit des fruits récoltés après dix ans de négociations. Séoul s’attendait à ce que cette signature ait lieu pendant la visite officielle du président Moon Jae-in en Egypte du 19 au 21 janvier dernier, mais en vain. Une partie de sa délégation est restée sur place pour mener à terme les dernières tractations. Et les efforts ont fini par payer.





Le K-9 sud-coréen est considéré comme un « produit de haut-de-gamme » sur le marché militaire mondial. Il est jugé nettement supérieur aux obusiers automoteurs produits par les Etats-Unis, la Russie et la Chine. Certes, l’Allemagne détient le plus performant au monde, à savoir le Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000). Mais le K-9 est estimé plus intéressant que ce dernier, en termes de rapport-qualité, de mobilité, d’entretien et de facilité de mise à jour. Son prix à l’unité est de 4 milliards de wons, soit 2,9 millions d’euros, contre 10 milliards de wons, environ 7,3 milliards d’euros, pour le PzH 2000.





C’est en 1999 que le K-9 a été mis au point alors que sa conception avait été lancée dix ans plus tôt. Le véhicule est long de 12 m et large de 3,5 m, il pèse 47 tonnes et il peut accueillir cinq passagers à son bord. Il est équipé d’un moteur de 1 000 chevaux, avec une autonomie de 360 km et une vitesse maximale de 67 km/h. Son arme principale est l’obusier au calibre de 155 mm avec une portée maximale de 53 km. Ce canon à tir courbe peut lancer trois projectiles de suite en moins de 15 secondes en mode de tir rapide, ou encore deux ou trois projectiles par minute durant une heure quand il est en mode de tir continu. Le K-9 est doté aussi d’une mitrailleuse lourde K-6.

Le K-9 est actuellement déployé pour les opérations de l’armée de terre et l’infanterie de marine sud-coréennes. L’Egypte devient le huitième pays à acquérir des obusiers « made in Korea ». Le pays du Matin clair en a réalisé sa première exportation en 2001, ce vers la Turquie. Depuis, il l’a également vendu à la Pologne, à la Finlande, à l’Inde, à la Norvège, à l’Estonie et à l’Australie.