L’accord commercial RCEP entre en vigueur en Corée du Sud

Le traité de Partenariat économique régional global, connu sous le nom de RCEP, est entrée en vigueur mardi en Corée du Sud, 60 jours après le dépôt de la lettre de sa ratification. Il l’avait été déjà le 1er janvier dans dix autres pays, à savoir la Chine, le Japon, Brunei, la Cambodge, le Laos, Singapour, la Thaïlande, le Vietnam, l’Australie et la Nouvelle Zélande. Il s’agit du plus grand accord de libre-échange au monde.





Le RCEP réunit les dix membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (Asean), la Corée du Sud, la Chine, le Japon, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Au début, l’Inde s’était montrée intéressée par cette initiative. Finalement, elle a préféré ne pas les rejoindre en redoutant fortement une concurrence rude avec la Chine dans la fabrication des produits de bon marché. L’accord a été signé le 15 novembre 2020. Son application officielle a débuté le 1er janvier 2022 après avoir rempli les conditions requises. Selon celles-ci, au moins six des pays membres de l’Asean et trois des cinq autres nations signataires devraient avoir déposé leur instrument de ratification national au secrétariat du RCEP.





A ce jour, le RCEP est le plus vaste bloc économique au monde. Il compte 2,26 milliards d’habitants, 5 400 milliards de dollars de commerce extérieur et 26 300 milliards de dollars du produit intérieur brut (PIB) nominal. Ainsi, il représente à lui seul un tiers de la population, d’échanges commerciaux et du PIB de la planète. En termes de PIB nominal, il dépasse largement l’Accord de libre-échange nord-américain (NAFTA) et l’Union européenne qui enregistrent respectivement 18 000 milliards et 17 600 milliards de dollars.





La moitié des exportations sud-coréennes sont à destination de pays membre du RCEP. La Corée du Sud avait conclu un accord de libre-échange bilatéral avec la plupart des États membres de ce traité, mais pas encore avec le Japon. Cette union servira d’un accord de libre-échange « indirect » entre Séoul et Tokyo. Grâce à ce pacte, le pays du Matin clair pourra élargir ses exportations non seulement dans ses industries phares telles que l’automobile, la sidérurgie, les composants mais aussi dans les jeux en ligne et le cinéma. Il bénéficiera d’une ouverture plus large du marché de biens vis-à-vis de l’Asean. L’accord prévoit de supprimer les tarifs douaniers des échanges commerciaux de l’ordre de 91,9 à 94,5 % entre la Corée du Sud et cette association de nations, de 83 % entre elle et le Japon et de 91 % entre Séoul et Pékin, Canberra et Wellington.