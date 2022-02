COVID-19 : nouveau dispositif sanitaire pour faire face à l’Omicron

ⓒYONHAP News

La Corée du Sud n’a cessé de battre son record de contaminations au COVID-19. Son bilan quotidien a doublé en seulement une semaine pour dépasser le seuil des 20 000 infectés mercredi, une première depuis le début de la pandémie.





Cette flambée s’explique par deux facteurs. Pendant les congés du Nouvel an lunaire, les habitants ont été nombreux à se déplacer et ont multiplié les contacts. Et le variant Omicron, deux fois plus contagieux que le prédécesseur le Delta, est devenu majoritaire dans le pays, représentant 80 % des nouveaux cas positifs détectés chaque jour depuis la semaine dernière.





Cependant, cette propagation fulgurante n’a pas provoqué une hausse de cas graves ni de décès. L’Omicron est certes plus contagieux mais moins virulent que le Delta. Ainsi, le taux de létalité est tombé à 0,75 % cette semaine, alors qu’il était de 0,91 % début janvier. Le taux d’occupation des lits réservés aux contaminés en soins critiques a chuté à 16 %.





Les autorités sanitaires ont mis en place un nouveau protocole adapté à la montée de cette souche. Depuis jeudi, les tests PCR sont réservés à certaines catégories de personnes jugées plus prioritaires. Il s’agit notamment des plus de 60 ans, des cas contacts rapprochés signalés par un centre de santé publique, des employés d’établissements à risque de contamination élevé comme les Ehpad ou encore de ceux qui sont arrivés depuis l’étranger et attendent la levée de leur isolement. Les autres effectueront d’abord un autotest dans un centre de dépistage ou un antigénique rapide dans une clinique désignée. En cas de résultat positif, ils passeront au test PCR.





Une autre nouveauté. Un grand nombre de cliniques de proximité proposeront un service à guichet unique pour réaliser des tests de dépistage, diagnostiquer les cas positifs et traiter les malades à distance, dits légers et qui se soignent à leur domicile. Y participeront également les établissements spécialisés en maladies respiratoires et équipés de salles de pression négative.