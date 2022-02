La rue des montres de Yejidong

C'est à la rencontre du temps que nous sommes partis pour cette nouvelle édition de « Carte postale », dans un quartier emblématique de la ville de Séoul, lourd d'histoire. C'est d'ailleurs là qu'on retrouvera le marché de Gwangjang, le plus grand de la capitale mais aussi le sanctuaire de Jongmyo. Et, cernée par les trésors de la culture coréenne, une ruelle censée contrôler le temps.





Le terme « golmok » en coréen signifie le passage, la ruelle, l’allée. On imagine alors un petit coin de quartier où serpente une ruelle étroite, créant la surprise et le mystère. C’est tout de même ce que nous avons pu apercevoir à travers les grilles qui barricadaient les entrées. Car la rue des montres n’est plus.





Le lieu, où les artisans contrôlent et réparent le temps, n’a pu échapper lui-même aux usures de l’âge. Le temps s’est arrêté. Nous aurons donc manqué les vitrines riches en montres en cuir et en métal, le tic-tac des horloges accrochées aux murs, et le bruit sec et répété du mécanisme des pendules.





Le son des pas pressés sur le pavé et des livreurs qui déambulent. Mais puisque qu’il faut laisser le temps au temps, le redéveloppement du quartier redonnera vie à cette ruelle où le temps pourra de nouveau s’écouler.