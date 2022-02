Le jeu en Corée du Sud

Cette semaine nous vous emmenons faire un tour pour découvrir l’univers du jeu en Corée du Sud. Car oui, quoi de mieux que ces retrouvailles entre amis ou famille pendant les fêtes de Seollal pour faire des jeux divers et variés ensemble. Des jeux traditionnels coréens, aux jeux de société, en passant par les jeux d’argent, vous saurez tout sur tout, de ce qui se fait en matière de jeu ici.





ⓒ Getty Images Bank

Pour commencer, avez-vous déjà entendu parler du « Yutnori » ? Ce jeu traditionnel fait de bouts de bois appelés yut(윷) sont l’équivalent des dés comme pour un jeu de société contemporain et sont au nombre de quatre. Ce jeu est l’un des plus populaires de Corée et se joue généralement le premier jour du Nouvel an par deux joueurs ou en équipe de deux.





Chaque joueur ou équipe lance à tour de rôle les quatre bâtons qui sont d’un côté rond et de l’autre plat. Et c’est bien sûr la manière dont comment ils atterrissent qui donne le nombre de case où l’on peut avancer sur le plateau de jeu.





ⓒ Getty Images Bank

Mais qu’est-ce que le « Go-stop » ? Le « Go-stop » se joue avec des cartes de « Hwatu ». C’est un jeu de cartes à la base traditionnellement japonais qui s’appelle « le Jeu des Fleurs » en bon français, mais le « Hanafuda » au pays du Soleil Levant. En tout cas, ce jeu de cartes traditionnel est plébiscité surtout par les anciennes générations ici.





De l’avis de certains experts, le « Hwatu » est inspiré par les jeux de cartes des missionnaires étrangers du XVIème siècle, et qu’à la base c’est un jeu de cartes très colorées et très petites et donc discret. C’est ainsi qu’il est devenu l’ultime aboutissement pour déjouer la prohibition des jeux d'argent du XVIIème au XIXème siècles.





ⓒ Getty Images Bank

Découvrez-en encore beaucoup plus sur l’univers du jeu en Corée du Sud en réécoutant notre émission à la demande. A tout de suite !