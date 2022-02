JO d’hiver de Pékin : les technologies de pointe fascinantes

ⓒ YONHAP News

Les Jeux Olympiques d’hiver de Pékin ont démarré vendredi dernier. La Chine souhaite profiter de cette 24e édition pour arborer son développement technologique.





Une fois arrivés au village olympique, les athlètes doivent faire scanner leur identité auprès d’un robot chargé de la prévention contre le COVID-19. En une seconde, celui-ci mesure leur température corporelle et vérifie s’ils ont subi un test PCR, qui est obligatoire pour tout le monde une fois par jour.





Dans la résidence, les lits intelligents sont capables de mesurer le rythme cardiaque et la fréquence respiratoire de l’individu et il est aussi possible de régler leur inclinaison avec une télécommande.





Du côté des lieux des compétitions, la nouvelle technologie de tournage en 360°, destinée à filmer en réalité virtuelle, permet d’assister aux épreuves à distance de façon plus vraie que nature.





Enfin, dans les cantines du centre de presse principal, les robots fabriquent des hamburgers, concoctent des cocktails et livrent aussi des plats commandés à la table des clients pour réduire le risque de la contamination.