JO 2022 : un contrôle sanitaire très rigoureux lors de la cérémonie d’inauguration

ⓒ YONHAP News

La cérémonie d’ouverture des JO d’hiver de Pékin s’est déroulée vendredi soir sous les restrictions sanitaires les plus strictes. Selon l’agence Yonhap News, plus de la moitié des 90 000 sièges ont été remplis par le public chinois, sans aucun spectateur étranger. Tout au long des prestations, ils brandissaient des drapeaux de la République Populaire de Chine et n’hésitaient pas à ovationner le début du festival sportif planétaire.





Pour assister à l’événement, il fallait respecter certains critères : être dans la capitale chinoise depuis deux semaines, subir un test PCR journalier pendant deux jours avant la manifestation, et avoir accompli le schéma vaccinal.





A l’entrée, plusieurs étapes de contrôle ont été mises en place avec notamment la reconnaissance faciale et la vérification des sacs. Une fois rentrés chez eux, les spectateurs doivent se faire dépister deux fois, en moins de 24 heures et ce de nouveau en moins d’une semaine.