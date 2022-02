Lee Ji-hoon fera son retour sur grand écran

ⓒ Staffidea

Il n’est pas rare de voir des anciennes idoles poursuivre leur carrière loin de la scène en Corée du Sud. Lee Ji-hoon en fait partie. Après avoir lancé sa carrière de chanteur en 1996 avec « Rhythm Paradise », il est aujourd’hui encore plus reconnu comme acteur.





En 2013, il a remporté le prix de la meilleure interprétation masculine lors de la 19e édition des Korean Musical Awards. L’artiste fera son retour sur grand écran avec « Idol Recipe » réalisé par Lee Ho-sung. Il y tiendra le rôle du manager d’un groupe d’idoles de k-pop.





Sa dernière apparition dans un film remonte à il y a plus de huit ans. Dans ce nouveau long-métrage, le public pourra voir Lee Ji-hoon non seulement jouer mais aussi chanter, voire danser. Lee partagera l’affiche avec plusieurs idoles reconverties en acteurs comme Bae Woo-hee de Dalshabet et Kenta de JBJ. « Idol Recipe » sortira fin février.