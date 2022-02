Concert : « Saint-Valentin pour toi et moi »

Un concert de musique pour célébrer la fête des amoureux aura lieu le 14 février au Lotte Concert Hall dans le sud-est de Séoul. Intitulé « Saint-Valentin pour toi et moi », ce concert réunira des jeunes artistes de musique classique qui partagent activement leur passion sur une chaîne YouTube.





Parmi ces musiciens, on retrouvera Layers Classic qui est un trio fondé en 2019 par le violoniste Jay, le violoncelliste Kim Dae-yeon et le pianiste DMK. Leur chaîne YouTube compte plus de 380 000 abonnés. Afin de populariser la musique classique auprès d'un large public, le trio se produit également de manière régulière dans des émissions de télévision et de radio. Le saxophoniste Brandon Choi, quant à lui, publie sur sa chaîne « Sax on the Brandon » des vidéos où il interprète, avec son instrument, des œuvres de musique classique, de jazz, mais aussi des chansons populaires. La violoncelliste Cho Yoon-kyung, qui possède une chaîne baptisée « Cello Deck », sera également de la partie.





Ces musiciens présenteront sur scène un programme mêlant musique classique, pop et variétés, avec notamment les morceaux « Sérénade » de Schubert, « Je te veux » d'Erik Satie ou encore « Can you feel the love tonight ? » d'Elton John.





Date : le 14 février 2022

Lieu : Lotte Concert Hall à Séoul