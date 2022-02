Comédie musicale « Notre Dame de Paris »

La troupe originale de la comédie musicale française « Notre-Dame de Paris » sera sur la scène du Blue Square à Séoul, du 25 février au 13 mars. Démarrée en novembre dernier au Centre Sejong à Séoul, sa tournée coréenne est passée par Daegu et Busan avant de revenir dans la capitale pour une dernière escale.





Inspiré du roman éponyme de Victor Hugo, ce spectacle a été créé à Paris en 1998. Depuis, il a attiré plus de 15 millions de spectateurs dans 23 pays. En Corée du Sud, la pièce a été jouée pour la première fois en 2005 à Séoul.





C’est une histoire d’amour et de vengeance qui se déroule au XVe siècle à Paris. Frollo, archidiacre de la cathédrale Notre-Dame, Quasimodo, sonneur de cloches bossu et le jeune et beau chevalier Phoebus tombent tous amoureux de la belle gitane nommée Esméralda.





Date : du 25 février au 13 mars 2022

Lieu : Blue Square à Séoul