Plats de l’année du Tigre (I)

Selon l’astrologie orientale, l’année 2022 est l’année du Tigre. Ce fauve est traditionnellement connu comme étant un animal particulier pour le peuple coréen. Il apparaît dans la mythologie de fondation nationale et dans les contes traditionnels pour enfants du pays du Matin clair.

Cette semaine et la semaine prochaine, « Saveur du terroir » part à la rencontre des gens qui ont un lien étroit avec le tigre et leurs plats.





Notre première destination cette semaine est Jindo dans la province de Jeolla du Sud. Sur cette île, située dans le sud-ouest de la péninsule, on peut trouver des traces de l’existence des tigres dans le passé. Les différents toponymes locaux dont « Beomgul », la grotte des tigres, et « Gaegumeong », le trou réservé aux chiens pour se protéger des tigres, en sont les exemples. Bien que cette zone insulaire soit reliée au continent par un pont actuellement, dans le passé, il s’agissait d’une zone atteignable uniquement en bateau. Alors comment est-ce qu’elle pouvait abriter des tigres ? En effet, contrairement à ce que beaucoup connaissent, les tigres ne vivent pas uniquement dans les montagnes profondes. Ils sont en réalité de très bons nageurs. De plus, vu la proximité des terres et son énorme ferme d’élevage, gérée par l’Etat fournissant des aliments, il s’agissait d’un lieu d’habitation approprié pour ces animaux.





Dans le village Hogumaeul, on nous accueille avec des plats traditionnels qui se mangeaient depuis l’époque des tigres. Tout d’abord, avec le « ttembugi », une sorte d’algue marine de couleur brune arrachée dans la mer de Jindo, on prépare le « ttembugidakguk ». Dans un bouillon infusé d’un poulet entier, on fait cuire le ttembugi et la chair de la volaille, déchirée à la main. L’assaisonnement se fait uniquement à base de ciboule et d’ail écrasé. Cela devient une soupe limpide au goût profond qui réchauffe le corps et l’âme. Le « ulgeum » ou le curcuma, un rhizome appartenant à la même famille que le gingembre qui se démarque par sa couleur jaune, est un ingrédient qui ne manque jamais lorsqu’on cuit la viande de porc à la vapeur. Le curcuma rendrait la viande plus ferme sous la dent et dégagerait son odeur particulière. Par ailleurs, les éléments du curcuma censé contribuer au renforcement de l’immunité s’absorbent plus facilement dans la viande grasse. Celle teintée de couleur jaune de cet épice attire davantage l’appétit. Quant aux crevettes d’eau douce, élevées dans un réservoir d’eau du village, elles deviennent l’un des ingrédients utilisés couramment dans la cuisine locale tout au long de l’année. Si on les cuit avec des morceaux de potirons doux en assaisonnant légèrement avec de la sauce soja, cela devient un « voleur de riz » appelé « minmulsaewoo danhobakjjigae ».





Déplaçons-nous à Boggeomaeul, un village situé dans la ville d’Anseong dans la province de Gyeonggi. Ici, il y a un village dont la montagne située au fin fond ressemble à la forme d’un tigre mis à plat ventre. On y trouve des motifs de cet animal ici et là. Mme Kim qui est connue comme la « cheffe » du village pour ses talents de cuisinière invite ses voisins proches à l’occasion du Nouvel an lunaire, le « Seollal ». Elle commence par préparer le plat principal qui est le « tteokguk », la soupe à base de pâte de riz. Au pays du Matin clair, on dit que l’on gagne un an de plus en prenant un bol de tteokguk au Seollal. Comme plats d’accompagnement, elle présente le « dakinsammarijjim », le jujube et le ginseng enroulés dans la chair de poulet cuits à la vapeur, et le « chapssalbukkumi », la pâte de riz gluant infusée d’extrait de fruits de différentes couleurs, farcie de pâte de haricot rouge et cuite dans l’huile. En partageant ces délices préparés avec soin, les villageois se souhaitent une belle nouvelle année.





Notre voyage à la recherche des plats liés au tigre se poursuit la semaine prochaine !