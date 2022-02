« WHEE », le 2e mini-album de Whee In

Whee In a fait ses débuts en juin 2014 en tant que membre de Mamamoo sous le label RBW, à savoir Rainbow Bridge World avec « Mr. Ambiguous ». Elle a lancé sa carrière solo en avril 2018 avec son premier single « Easy » dont le featuring est assuré par Sik-K.





La vocaliste est également connue comme compositrice et parolière. Elle a participé à la création de plusieurs morceaux de Mamamoo et de ses disques solo. Publié en avril 2021, son 1er mini-album « Redd », qui s’est écoulé à plus de 4 900 exemplaires, a marqué l’esprit du public, proposant un style de musique qui se démarque de celui de son groupe.





Whee In est de retour avec son 2e EP, « WHEE », dont la vente a dépassé le seuil des 63 000 unités, seulement une semaine après sa sortie. Il s’agit de son record absolu. Le disque a également occupé la première place d’iTunes Top Album Chart dans 18 pays. Quant à son titre principal, il a pris la tête du classement dans huit pays.