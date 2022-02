Boohwal monte sur scène le 19 février

Date : le 19 février 2022

Boohwal donnera un concert pour les amoureux le 19 février, cinq jours après la St Valentin, au Swiss Grand Hotel à Séoul. Le groupe de rock sud-coréen légendaire, dont le nom signifie « résurrection », montera sur scène à 15h et à 19h. Les spectacles dureront chacun 120 minutes.





Dirigé par le compositeur-guitariste Kim Tae-won, Boohwal confie à nouveau le rôle de vocaliste à Park Wan-gyu depuis 2019 suite au départ de Kim Dong-myung. Sachez que Park s’est fait connaître en 1997 en tant que 5e vocaliste de ce groupe. Son retour au bout de 20 ans redonne ainsi un nouveau souffle à Boohwal formé en 1986. Le public pourra savourer leurss meilleurs hits de ce boys band comme Never Ending Story, Last Concert et Lonely Night qui sont tous signés par son leader Kim Tae-won.