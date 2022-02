« Les Superflus » de Sohn Chang-seop

ⓒ Getty Images Bank

Il blâmait la guerre de Corée pour sa posture de sommeil inhabituelle. N’ayant pas réussi à fuir l’invasion de l’armée nord-coréenne, Bong-wu restait enfermé dans sa cachette à Séoul pendant trois mois. Par peur des communistes et des bombardements aériens, il n’avait jamais pu sombrer paisiblement dans un sommeil profond. Il ne s’était jamais complètement détendu pendant 24 heures. Il s’était figé dans cet état de tension constante, qui perdurait jusqu’à présent.





- Extrait de l’émission





Ik-jun est le genre à critiquer le monde pour justifier son malheur.

De son côté, Bong-wu, maigre et grand, passe sa journée à feuilleter le journal et à regarder à la dérobée l’assistante, In-suk.

Man-ki est un dentiste qualifié, largement connu pour sa personnalité noble, mais son cabinet, en manque de bon équipement, ne lui permet pas d’accueillir de nombreux patients.

C’est la raison pour laquelle il a toujours des ennuis financiers.

Le bâtiment dans lequel se trouve son lieu de travail et tous les appareils qu’il utilise appartiennent aux parents de l’épouse de Bong-wu.





준은 부조리한 현실을 비판하며

자신을 합리화하는 인물이였습니다.

그에 비해 빼빼 마른데다 키만 멀쑥한 봉우는

건성건성 기사의 제목만 훑어보고는

인숙만 흘끔거리며 한나절을 보냈습니다.

치과의사인 만기는 실력도 좋고 인품도 좋아 누구나 신뢰했지만

빈약한 병원 시설로 많은 환자를 치료하지 못해 경제적으로는 늘 가난했고

더구나 현재의 건물이나 병원 기구들도 모두

봉우 처가의 소유였습니다.

# Interview : Jeon So-yeong, critique littéraire

L’expression « gens superflus » était fréquemment utilisée en Corée du Sud dans les années 2010 pour désigner les personnes qui se laissent aller à l’errance, confrontées à la brutale réalité, comme par exemple la crise des débouchés. Et Sohn Chang-seop a déjà employé la même expression dans les années 1950 pour décrire la génération d’après-guerre. Bong-wu et Ik-jun représentent des êtres humains superflus qui errent dans la vie sans espoir ni rêve après la fin du conflit fratricide entre les deux Corées. La société sud-coréenne de l’époque était dans une situation sombre et stérile et l’auteur explore les personnages qui ne parviennent pas à s’adapter à la réalité.





Ik-jun avait dû être blessé à la tête.

Dans une main, il tenait un sac en papier d’où sortaient des chaussures en caoutchouc pour enfant.

Il resta figé sur place, le visage inexpressif tourné vers eux. Sa face ne montrait aucune émotion telle une statue de pierre.





« Le roi des enfers a dû devenir fou ! Pourquoi il n’a pas emporté ce crétin inutile ? »

La belle-mère d’Ik-jun marmonna en le fixant.

Les larmes commencèrent à couler des yeux de la vieille femme.





Or, les enfants accueillirent leur père chaleureusement.

Le plus jeune, âgé de sept ans, se précipita vers lui en criant « Père ! ».





« Père, j’ai de nouveaux vêtements ! Et je suis allé à la montagne en voiture ! »

Le petit montra fièrement ses vêtements funéraires, mais Ik-jun resta planté tel un piquet.





익준은 머리에 상처를 입은 모양이었다.

한 손에는 아이들 고무신 코승이가 비죽이 내보이는

종이 꾸러미를 들고 있었다.

그는 무표정한 얼굴로

이쪽을 향하고 꼼짝 않고 서 있었다.

석상처럼 전연 인간이 느껴지지 않는 얼굴이었다.





어이구, 차라리 쓸모없는 저 따위나 잡아가지 않구 염라대왕두 망발이시지, 하며

익준의 장모는 사위를 바라보면서 그렇게 중얼대고

인제야 눈물을 질금거렸다.





그래도 아이들이 제일 반가워했다.

일곱 살 먹은 끝의 놈은 아버지, 하고 부르며

쫒아가서 매달렸다.





아부지, 나, 새 옷입구, 자동차 타구 산에 갔다 왔다,

어린 것이 자랑스레 상복 자락을 쳐들여 보여도

익준은 장승처럼 선 채 움직일 줄을 몰랐다.









Auteur : Sohn Chang-seop (1922 – 23 juin 2010)

- Débuts littéraires : en 1952 avec la publication de sa nouvelle « Jours fériés ».