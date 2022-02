Le logement en Corée du Nord

ⓒ Getty Images Bank

De grandes villes ont été reconstruites au nord du 38e parallèle après la guerre de Corée, notamment grâce à un apport technologique et financier d’autres pays socialistes, ce qui explique l’influence particulière que ces derniers ont pu avoir sur les premières édifications de logements du Nord.





« Les pays socialistes ont apporté leur soutien aux villes nord-coréennes après la guerre de Corée. C’est notamment le cas de l'Allemagne de l'Est, qui a aidé la ville côtière de Hamheung, au nord-est du pays. Pyongyang, principale ville de la partie nord de la péninsule, a reçu l'aide de plusieurs pays, dont l'Union soviétique et la Pologne. Les nations socialistes ont aidé à la construction d’installations industrielles et de maisons, soutien grâce auquel le pays a pu bâtir des infrastructures et développer son économie dans les années 1950 et 1960 », explique le professeur Ahn Chang-mo du département d'architecture de l'université de Gyeonggi





Dans les années 1950 et 1960, il était urgent pour le Nord de restaurer les maisons qui avaient été détruites durant la guerre. Le pays s'est donc tourné vers une méthode de construction de type industriel, laquelle permettait d’une part d'économiser des matériaux, et d’autre part de bâtir des logements relativement rapidement, facilitant ainsi l'approvisionnement en résidences.