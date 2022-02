[Rediffusion] 4e édition du Salon du Chocolat de Séoul

Lundi prochain, c’est la Saint-Valentin. Afin de célébrer avec vous cette fête des amoureux et du chocolat, nous vous proposons de réécouter « La 4e édition du Salon du Chocolat de Séoul ». Cette émission a été pour la première fois diffusée sur nos ondes le 26 janvier 2018.









Le Salon du Chocolat a vu le jour en 1995 à Paris et a lieu tous les ans au mois d’octobre dans la capitale française. Il a depuis vu naître de nombreuses éditions internationales sur quatre continents, dont le Salon du Chocolat de Séoul. La 4e édition sud-coréenne s’est tenue du 18 au 21 janvier 2018 et a réuni plusieurs maîtres chocolatiers, chefs pâtissiers et boulangers de renommée mondiale.









Sur place, nous avons rencontré Jean-Marc Bernelin, maître chocolatier installé en Chine, et Gontran Cherrier, boulanger français qui a ouvert une trentaine de boulangeries en Corée du Sud. Ils se confient à nous sur leurs impressions quant au salon et nous parlent de l’expérience vécue avec le public sud-coréen à travers des démonstrations de pâtisseries. Nous avons également tendu notre micro à l’un des organisateurs sud-coréens, en finissant par quelques mots échangés avec un visiteur, grand adorateur de chocolat.