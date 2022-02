Des rues, des ruelles, des boulevards et des avenues, ce n'est pas ce qui manque à Séoul, mais de la diversité et de l’originalité, c'est ce que vous trouverez ! A l'occasion de la Saint-Valentin, nous faisons un petit détour par l’avenue du mariage de Mapo, lieu incontournable des fiançailles jusqu’aux noces !





ⓒ Elody Stanislas

Les mariages s'organisant de manière différente selon les pays, il est donc intéressant d'observer ces spécificités culturelles. Cela commence d'ailleurs avec le port de l'habit traditionnel et les boutiques de tailleurs et de locations. Là, suivent d’autres trésors et merveilles de la vie de jeunes mariés. Il ne manque que des agences de voyages pour s’occuper de votre lune de miel.





ⓒ Elody Stanislas

S’il est possible de tout trouver dans l’avenue du mariage, les futurs mariés n’y cherchent pas pour autant tout ce qu’il leur faut. La mode du « self wedding » a changé la donne. Et la pandémie du COVID-19 ralentit largement l’industrie. Mais heureusement cela n’empêche pas l’amour de flotter dans l’air.