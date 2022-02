Le renouveau de la construction navale sud-coréenne

ⓒYONHAP News

Les constructeurs navals sud-coréens ont réussi avec brio à sortir de longues années moroses pour entrer dans un supercycle. L’an dernier, ils ont décroché des commandes de navires pour 17,44 millions de tonnes brutes compensées (TBC), soit le plus haut niveau en huit ans, contre 18,45 millions de TBC en 2013. Il s’agit d’une hausse de 200 % en un an et de 85 % par rapport à 2019, l’année avant l’éclatement de la crise du COVID-19.





Les trois géants sud-coréens de la conception nautique ont obtenu, chacun, des contrats pour un montant total de plus de 10 milliards de dollars en 2021 (22,8 milliards pour trois entreprises du groupe Hyundai, 12,2 milliards pour Samsung Heavy Industries et 10,8 pour Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering), soit tous au-dessus de leur objectif. Et ils continuent à faire preuve de leur performance en début de cette année. Par exemple, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) a signé des contrats d’achat pour construire trois transporteurs de gaz naturel liquéfié (GNL) et une plateforme offshore. Quant à la holding de construction maritime du groupe Hyundai Heavy Industries (HHI), à savoir le Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (KSOE), il a remporté des commandes de 24 navires, soit 16,7 % de son objectif de l’année en valeurs (17,4 milliards de dollars).





Cette performance s’explique notamment par deux facteurs. La construction navale mondiale connaît une période d’embellie grâce au renouvellement de nombreux navires vétustes. Et elle assiste à la reprise des commandes reportées à cause de la crise sanitaire. S’y ajoutent de nouvelles demandes en cargos écologiques et intelligents.





Cette situation profite surtout aux constructeurs sud-coréens armés qui ont su renforcer leur compétitivité et leur savoir-faire technologique pendant une décennie morose. En 2021, la Corée du Sud est arrivée au second rang en termes total des ouvrages maritimes dans le monde derrière la Chine. Mais elle a réussi à créer un immense écart pour jouir d’une situation monopolistique dans les navires à haute valeur ajoutée. L’an dernier, elle a occupé la première place dans deux domaines en remportant 65 % des commandes passées sur le marché mondial pour les bateaux à haute valeur ajoutée comme les porte-conteneurs géants et 64 % de type écologique tels que les transporteurs de GNL.





Les géants sud-coréens de la construction nautique tâchent de développer des navires de future génération sans se contenter de leur supériorité actuelle. Par exemple, il s’agit d’en commercialiser fonctionnant à l’ammoniac, un carburant non émetteur de gaz carbonique et facile à conserver, qui présente un grand avantage à l’époque de la neutralité carbone.