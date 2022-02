10e anniversaire de la loi relative aux réfugiés

ⓒYONHAP News

La Corée du Sud a adopté une loi relative aux réfugiés il y a dix ans, la première nation en Asie à le faire. Selon le ministère de la Justice, 3 575 demandeurs d’asile ont obtenu le droit de séjourner légalement dans le pays, jusqu’à l’an dernier, depuis l’établissement des premières statistiques en 1994. Parmi eux, 1 163 personnes se sont vu accorder le statut de réfugié, tandis que les autres bénéficient de la protection subsidiaire. Celle-ci est accordée à toute personne qui ne remplit pas les conditions d’octroi du statut de réfugié, mais qui est exposée à des menaces graves contre sa vie ou sa liberté.





Un petit retour en arrière. La Corée du Sud a ratifié, en 1992, la Convention internationale de 1951 relative au statut des asilés et elle a accordé, en 2001, la qualité de réfugié à une personne pour la première fois. Mais elle s’est contentée d’autoriser le séjour aux expatriés sans aller plus loin dans leur protection. En 2006, plusieurs ONG ont commencé à se mobiliser pour améliorer la politique liée aux demandeurs d’asile. Le projet de loi en la matière a été déposé en 2009, et adopté le 10 février 2012 à l’Assemblée nationale. La loi relative aux réfugiés est entrée en vigueur le 1er juillet de l’année suivante. Elle prend en compte la convention onusienne de 1961 et le Protocole relatif au statut des réfugiés de 1967.





Ce texte juridique a permis notamment de faciliter la procédure. Par exemple, les autorités ont ouvert des guichets dédiés à ce sujet aux aéroports ou ports maritimes internationaux, de sorte que les personnes concernées peuvent déposer leur demande d’asile sur place. Et elles leur fournissent le service d’interprète ou d’avocat. Une fois leur statut de réfugié reconnu, les intéressés peuvent bénéficier d’un revenu minimum social, de l’éducation nationale et de la formation professionnelle. Au bout de six mois, ils peuvent obtenir le droit de travailler.





Au pays du Matin clair, l’accueil de réfugiés est devenu un sujet brûlant suite à la ruée d’environ 500 immigrés yéménites sur l’île de Jeju en 2018. L’an dernier, un peu plus de 380 Afghans ont été accueillis en qualité de « contributeur exceptionnel ». Ainsi, la Corée du Sud n’a pas voulu oublier ses personnels civils de recrutement local et leurs familles. Et elle a accordé aux ressortissants afghans, qui vivaient déjà dans le pays, un titre de séjour exceptionnel en considération de l’ordre humanitaire.





L’adoption de la loi a impacté les mentalités des sud-Coréens sur ce sujet. Cependant, certains affichent leur méfiance vis-à-vis des demandeurs d’asile en craignant les retombées négatives au niveau des emplois et de la criminalité. D’autres demandent à la nation de les accueillir plus activement et de mieux les protéger. Selon les experts, il est primordial de bien les intégrer dans la société afin d’éviter tout problème.