L'industrie automobile en Corée du Sud

Notre regard va se tourner cette semaine vers l'industrie automobile, l'un des piliers économiques de la Corée du Sud. Si le pays du Matin clair occupe actuellement la 5e place mondiale en termes de voitures produites et la 6e position en ce qui concerne les exportations, les entreprises locales comptent bien se hisser au sommet en multipliant les partenariats et innovations pour pénétrer encore davantage les marchés étrangers. Au fil de cette chronique, vous allez en apprendre davantage sur les cinq sociétés automobiles sud-coréennes : Hyundai Motors, Kia corp., GM Korea, Renault Samung et Ssangyong Motors.





Ce n'est qu'à la fin des années 80 que la production nationale annuelle a dépassé pour la première fois le million d'unités. A partir de 1990, l'industrie a commencé à produire ses propres modèles, alliant fiabilité à de grandes capacités d'innovation. Aujourd'hui, les constructeurs sud-coréens reçoivent régulièrement les plus prestigieuses distinctions dans les prix automobiles internationaux et les derniers modèles de Hyundai Motors ou encore de Kia Corp. suscitent un fort engouement aux quatre coins du monde.





Vous découvrirez également les initiatives destinées à privilégier les voitures respectueuses de l'environnement ainsi que l'importance grandissante qu'occupe les véhicules entièrement électriques, à hydrogène et hybrides. Seulement en 2021, plus de 100 000 véhicules électriques (VE) ont été nouvellement immatriculés ici, soit un bond de 115 % par rapport à l'année précédente. Il existe actuellement 231 400 VE sur les routes sud-coréennes et Hyundai Motors se taille la part du lion avec une part de marché de 44 % suivi, loin derrière, par Kia et l'Américain Tesla. Le nombre de voitures écologiques, a presque doublé en deux ans, passant de 601 000 en 2019 à 1,16 million l'an passé.