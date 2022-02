Jennie est l’idole féminine jouissant de la meilleure réputation publique

ⓒ YG Entertainment

Dans le classement des membres de groupes d’idoles les plus réputés auprès des consommateurs, c’est Jennie qui obtient le meilleur score chez les jeunes filles. La membre de Blackpink confirme ainsi son influence incroyable auprès du public. En effet, elle est la célébrité sud-coréenne la plus suivie sur Instagram avec plus de 62 millions d’abonnés.





Elle est suivie de Lisa, membre d’origine thaïlandaise du même girls band et de Tae-yeon, vocaliste de Girls’ Generation qui mène également une carrière solo. Cette dernière dévoilera justement, le 14 février, son 3e opus officiel. Intitulé « INVU », ce nouvel album contiendra un total de 13 morceaux.