BTOB fera son retour le 21 février

ⓒ CUBE Entertainment

BTOB fera son retour après quasiment quatre ans d’absence afin de célébrer le 10e anniversaire de ses débuts avec ses fans surnommés « Melody ». Le septuor sortira le 21 février son 3e opus officiel baptisé « Be Together » qui sera représenté par « Love is BLUE ».





Sachez que son dernier disque « THIS IS US » a été publié en juin 2018. Depuis, le boys band a mis entre parenthèses ses activités suite au départ successif de ses membres au service militaire.





Malgré cette longue pause, BTOB est toujours soutenu par une communauté de fans très fidèles. Il a organisé avec succès son 4e fanmeeting au parc olympique à Séoul, le 31 décembre 2021 et le 1er janvier de cette année.