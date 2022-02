« 6equence », le 3e mini-album de Moon-byul

Moon-byul a fait ses débuts en juin 2014 comme rappeuse au sein de Mamamoo, composé de quatre artistes. Comme elle, les trois autres membres, à savoir Hwasa, Solar et Wheein mènent une carrière solo.





En 2021, les quatre chanteuses ont toutes fait partie du top 10 des solistes féminines qui vendent le plus d’albums en Corée du Sud. Mamamoo est l’un des rares groupes dont toutes ses membres sont reconnues comme artiste à part entière, jouissant d’une grande popularité.





Moon-byul, qui a publié son premier album « SELFISH » en mai 2018, est de retour en tant que soliste après un an et 11 mois. Pour rappel, son précédent EP « DARK SIDE OF THE MOON » a été vendu à 6 600 unités. Son 3e EP « 6equence », sorti le 19 janvier dernier, s’est écoulé à plus de 70 000 exemplaires. Il est classé à la première place d’iTunes Top Album Chart dans 20 pays.