CHEEZE organise son premier concert en solo depuis deux ans

Date : les 18 et 19 février 2022

Lieu : Blue Square à Séoul





CHEEZE est de retour pour son premier concert en solo pour 2022. L’auteure-compositrice-interprète, de son vrai nom Im Hye-kyung, montera sur scène les 18 et 19 février au Blue Square à Séoul.





Intitulé « Mood Film : Four seasons of love », son spectacle sera l’occasion de découvrir différentes chansons d’amour au fil des quatre saisons. Dans le cadre du projet dit « Mood Film » lancé l’an dernier, l’artiste continue de proposer divers contenus visuels en réinterprétant ses précédentes chansons publiées depuis 2017.





Pour rappel, la vocaliste est de plus en plus sollicitée pour interpréter des bandes originales de différents dramas, surtout depuis le succès de « My Romance », extrait de la série télévisée « Hometown Cha-Cha-Cha ».