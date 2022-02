Les Chinois n’ont pas accès au jeu vidéo mobile officiel des JO d’hiver de Pékin

ⓒ YONHAP News

Le jeu mobile qui a vu le jour à l’occasion des Jeux Olympiques d’hiver de Pékin n’est pas disponible en Chine, le pays hôte. Le Comité international olympique (CIO) a récemment annoncé la sortie de « Olympic Games Jam : Beijing 2022 », développé en collaboration avec l’entreprise de jeux vidéo nWay.





Ce jeu multi-joueurs proposent divers sports hivernaux tels que le snowboard et le ski. Les joueurs qui arrivent en tête de la course remportent des NFT, jetons non fongibles, qui peuvent être échangés contre de l’argent liquide. Cependant, la Chine impose des restrictions sévères sur l’usage des crypto-monnaies, par conséquent, ses habitants n’y ont pas accès.





Quant à la Corée du Sud, elle interdit par principe ce type de jeux vidéo permettant de gagner de l’argent, appelé « play to earn ». Mais comme les autorités chargées de la gestion de ce secteur examinent la pertinence des nouveautés plus tard, « Olympic Games Jam : Beijing 2022 » y est encore accessible.