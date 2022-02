Indonésie : un crocodile a été libéré du pneu bloqué autour de son cou pendant 5 ans

ⓒ YONHAP News

Sur l’île de Célèbes en Indonésie, un habitant courageux a libéré un crocodile marin du pneu coincé autour de son cou pendant cinq ans. Selon Antaranews, ce reptile long de plus de cinq mètres apparaissait avec cet encombrant objet près du fleuve Palu depuis septembre 2016. L’Agence de conservation des ressources naturelles (BKSDA) avait promis une récompense à son sauveur, mais personne n’avait encore réussi cette prouesse.





Le riverain, un dénommé Tili, 35 ans, a installé un piège en utilisant des poulets et des canards vivants comme appât. Lundi dernier, après deux échecs, il a enfin attrapé la bête sauvage et l’a muselée avec l’aide de ses voisins, avant de découper le pneu. L’agence l’a remercié pour son acte de bravoure et compte relâcher le crocodile dans la nature après lui avoir fait passer quelques examens de santé.