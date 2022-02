La comédie musicale « Chicago » est actuellement en tournée dans toute la Corée du Sud. Le spectacle fera escale au Poeun Art Hall à Yongin dans la province de Gyeonggi du 18 au 20 février, puis au Centre d'arts de Daejeon du 25 au 27 février.





« Chicago », créé à Broadway en 1975 par le chorégraphe Bob Fosse, a été joué dans 36 pays devant au total plus de 33 millions de spectateurs. En 2000, à Séoul, la pièce a été proposée en version coréenne pour la première fois et, depuis, elle a été interprétée plus de mille fois en Corée du Sud, avec un taux de remplissage de 90 % en moyenne.





L’histoire se déroule dans les années 1920 à Chicago aux Etats-Unis. Roxy Hart, qui rêve de danser sur les planches, tue son amant et est incarcérée en prison. Elle y rencontre Velma Kelly, une star de cabaret, coupable du double homicide de sa sœur et son mari.





On retrouvera notamment l’actrice Choi Jung-won dans le rôle de Velma, et Tiffany Young, membre du groupe féminin sud-coréen Girls' Generation, dans le rôle de Roxy.





Date : du 18 au 20 février 2022 / du 25 au 27 février 2022

Lieu : Poeun Art Hall à Yongin / Centre d'arts de Daejeon