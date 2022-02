Spectacle de marionnettes : « Un tigre plein de piété filiale »

Pour célébrer la nouvelle année 2022, placée sous le signe du Tigre selon l’astrologie chinoise, un spectacle de marionnettes pour enfants intitulé « Un tigre plein de piété filiale » est présenté depuis le 5 février jusqu’au 27 mars au Leo Cultural Hall, situé dans le bâtiment du centre commercial Debec Plaza, à Daegu.





Bau est un petit garçon qui vit seul avec sa mère. Un jour, il part dans la montagne pour faire du bois de chauffage et se retrouve nez à nez avec un tigre. Il use de courage et de ruse pour sauver sa vie.





Date : du 5 février au 27 mars 2022

Lieu : Leo Cultural Hall à Daegu