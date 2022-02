« Le vieux tram » de Ha Geun-chan

ⓒ Getty Images Bank

M. Cho, qui avait lu la veille un article dans le journal sur la mise en service du métro, partit de chez lui de bonne heure avec son petit-fils Ki-yun. Ils allaient voir le métro.





Dans une main, le vieil homme tenait une boîte à lunch. Ce n’était donc pas pour monter simplement dans le métro mais pour faire une sortie qu’ils quittèrent la maison si tôt le matin.





M. Cho était particulièrement intrigué par ce moyen de transport. En effet, il était autrefois conducteur de tramway.









- Extrait de l’émission





Une fois dans le train, le grand-père et le petit-fils s’installent chacun sur un siège.





Des ventilateurs fixés au plafond tournent sans cesse pour refroidir l’intérieur. M. Cho s’émerveille de la température agréable dans le wagon alors que c’est l’été. Il est encore plus impressionné par les panneaux publicitaires, les porte-bagages en acier brillant, les poignées qui se balancent côte à côte et les sièges douillets et confortables. C’est un autre monde, se dit-il.





스르르, 차가 멈추고 자동으로 문이 열리자

조주사와 기윤이는 들어가 자리를 잡았습니다.





천정에 줄지어 매달린 선풍기가 빙긍빙글 도는데

도무지 여름 같지 않고 시원했습니다.

거기다 차내를 장식하고 있는 광고판에,

반짝거리는 쇠로 된 선반,

가지런히 대롱거리는 동그란 손잡이들,

부드럽고 푹신한 좌석까지 그야말로 별천지였습니다.









# Interview : Jeon So-yeong, critique littéraire

L’histoire se déroule à Séoul en 1974, juste après la mise en service du premier métro sud-coréen. Jusque-là, le principal moyen de transport des Séouliens était le tramway. En 1899, le roi Gojong a introduit ce système afin de moderniser le pays et les tramways desservaient la capitale pendant longtemps. Mais lorsque la population de Séoul a dépassé un million d’habitants après l’indépendance du pays du joug colonial japonais, les tramways ne pouvaient plus accueillir les passagers de plus en plus nombreux et la ville avait besoin d’un nouveau moyen de transport. Ainsi, les tramways ont cessé de circuler à partir de 1968 quand le gouvernement a décidé de construire le métro. Ha Geun-chan, qui avait suivi des études de génie civil, a probablement pu observer ces changements avec un œil vif, ce qui lui a permis de décrire la station Cheongnyangni avec des détails très précis. L’événement de grande importance dans l’histoire de Séoul est ainsi représenté à travers les yeux du personnage principal, un ancien conducteur de tramway.









Il y avait trois portes : les petites à l’avant et à l’arrière servaient à l’embarquement et la grande au milieu à la descente. Ce modèle était le plus grand et le plus récent parmi les anciennes rames. Les fenêtres n’avaient pas de vitres, seulement les cadres nus y restaient. M. Cho se tenait devant la clôture métallique encerclant la rame. Il se sentit quelque peu nostalgique, comme qu’il se trouvait devant un cher ami, devenu vieux et miteux. Un peu de joie, de gêne et de tristesse…





Il avait passé une trentaine d’années avec les tramways. Mais sa vie, ainsi que le système de tramway, furent rejetés à cause de la construction du métro il y a quelques années.





문은 세 개다.

앞쪽과 뒤쪽의 작은 문은 타는 문이고,

가운데의 큰 문은 내리는 문이다.

그러니까 옛 전차 중에서는 신형인 큰 놈이다.

창문에 유리는 붙어 있지가 않다.

형해(形骸)만 안치해 놓은 것이다.

전차 주위를 두르고 있는 철책 앞에 와 선 조 주사는

코허리가 약간 시큰해지는 느낌이다.

옛날 정다웠던 친구의 퇴락한 모습을 보는 듯한 기분이라고나 할까.

반가우면서도 약간 민망스럽기도 하고, 쓸쓸하기도 하고....





그는 삼십여 년이라는 세월을 전차와 함께 살아왔던 것이다.

그런데 몇 해 전에 지하철 건설 바람에 그만

전차와 함께 자기의 인생도 밀려나버리고 말았다.









Auteur : Ha Geun-chan (21 octobre 1931 – 25 novembre 2007)

- Débuts littéraires : en 1957 avec la publication de sa nouvelle « Souffrances de deux générations ».