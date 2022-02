Les marchés en Corée du Nord

ⓒ YONHAP News

Le Jangmadang est associé aux marchés noirs, qui ont commencé à apparaître en Corée du Nord dans les années 1990, alors que le pays traversait de graves difficultés économiques. Les citoyens avaient l'habitude d'y faire du commerce, avant même que le régime ne reconnaisse officiellement ces marchés au début de la décennie suivante.





« Le terme jangmadang, qui signifie littéralement « place de marché », recouvre aujourd'hui un sens plus large, incluant également un lieu d'échange et de distribution de marchandises, et des transactions de marché informatisées. Fondamentalement, il symbolise l'émergence du marché dans son acception classique », explique Hong Min, chercheur de la division de recherche sur la Corée du Nord à l'Institut coréen pour la réunification nationale.





Sous le règne de l'actuel dirigeant Kim Jong-un, la Corée du Nord a adopté des politiques favorables au jangmadang, notamment en introduisant des éléments d'une économie de marché. Conformément à cette tendance, les marchés privés se développent sous diverses formes et devraient jouer un rôle encore plus important dans l'économie nord-coréenne à l'avenir.