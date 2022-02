La rue des animaux domestiques de Cheonggyecheon

Séoul regorge de petits coins, plus magiques les uns que les autres. Se perdre dans les rues, c'est se donner la chance de découvrir les facettes cachées de cette mégapole. Une nouvelle aventure donc dans un quartier que nous avons pu découvrir en long et en large, mais pas en travers. Le quartier de Dongdaemun.





ⓒ Elody Stanislas

Bienvenue dans la rue des animaux de compagnie de Cheongyecheon, enfin, ce qu'il en reste. Quelques magasins dont les devantures ont perdu en couleur devant lesquelles sont entreposés des cages, des objets de décoration, des aquariums. Et quelques animaux sortis pour prendre l’air. Le chant des perruches se mêlent aux roucoulades des pigeons. Les souris et les hamsters excités à l’idée de voir un inconnu approcher couinent, les écureuils chicotent tandis que d’autres dorment.





ⓒ Elody Stanislas

Alors que je suis fascinée par les pigeons qui caracoulent, je ne peux m’empêcher d’avoir le cœur serré de voir ces animaux dans des cages si petites que leurs espoirs de liberté doivent aussi être réduits. Si certains ont de la chance, ils finiront chouchoutés, plein d’amour. Mais quel sort est réservé à ceux qui ne sont pas choisis ? Pour l’heure, et pour me sauver de la culpabilité qui me ronge, je décide d’admirer les poissons. Uniques, exotiques, fascinants…et à l’aise, comme un poisson dans l’eau.