La Corée du Sud, les sud-Coréens et l’étranger

La mondialisation a nourri les sud-Coréens de produits et de pratiques venus d’Outre-Mer et ils ont montré une véritable appétence, voire admiration pour tout ce qui pouvait venir de l’étranger, que cela soit dans la mode, la nourriture ou les produits culturels. Ils sont nombreux à se rendre chaque année hors des frontières, et certains pays occidentaux sont perçus comme des « Eldorados » pour commencer une nouvelle vie.





ⓒ Getty Images Bank

Dans le même temps, la Corée du Sud est devenue un incontournable de l’industrie culturelle mainstream comme le prouvent les nombreuses séries « made in Korea », très en vogue sur Netflix. Le nombre de touristes étrangers avait dépassé les 10 millions avant l’éclatement de la pandémie de COVID-19.





ⓒ YONHAP News

Cependant, comme partout ailleurs, cette ouverture sur le monde effraie parfois et les relents xénophobes existent aussi, un peu plus exacerbés en cette période de crise sanitaire. La peur de l’étranger pour les sud-Coréens est surtout ressentie envers ces grands voisins souvent expansionnistes que sont le Japon et la Chine aujourd’hui : comme une crevette entre deux baleines.





ⓒ Getty Images Bank