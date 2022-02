Docteur Prisonnier (12) 웃음이 나와요?

Dialogue

김영선: 아니 난 속이 타 죽겠는데, 당신은 웃음이 나와요?

Kim Yeong-seon : Moi, ça me brûle l’estomac, mais toi, tu peux rire ?





선민식: 속 탈 게 뭐 있어. 이제 곧 여기서 나갈 거고

어디든 갈 수 있는데.

Seon Min-sik: Pourquoi ça te brûle l’estomac ? Je sortirai bientôt d’ici

et je pourrai aller n’importe où.





김영선: 그게 무슨 말이에요?

Kim Yeong-seon: Qu’est-ce que tu veux dire ?





선민식: 내가 쥔 패가 조커거든. 어디든 붙을 수 있는 최강 조커 패.

Seon Min-sik: La carte que j’ai dans ma main, c’est le joker.

La carte la plus puissante qui me permet de m’associer

à n’importe qui.





L’expression de la semaine

웃음이 나와요? : Tu peux rire ?





Cette expression est utilisée pour exprimer un mécontentement, quand le locuteur a un souci et s’inquiète beaucoup, mais que son interlocuteur rit malgré cette situation sérieuse. Elle peut se comprendre comme « Comment peux-tu rire dans une telle situation ? »





웃음 porte le sens de « sourire » et 나오다 « sortir ». 웃음이 나오다, signifiant « sourire », s’emploie, quand on rit avec joie, parce qu’on a vu ou entendu quelque chose de très drôle. En revanche, il est possible de l’utiliser quand on est dans l’embarras ou perplexe. Dans ce cas, le sourire est plutôt une expression de renoncement ou d’autodérision.





Exemples

① 가: 나는 속상해 죽겠는데 지금 웃음이 나와요?

나: 걱정하지 마세요. 다 잘될 거예요.

A : Ça me fait beaucoup de peine, mais vous pouvez rire maintenant ?

B : Ne vous inquiétez pas. Tout ira bien.





② 가: 이 상황에 웃음이 나와요?

나: 그럼, 어떡하겠어. 이미 일어난 일, 좋게 생각해야지.

A : Vous pouvez rire dans cette situation ?

B : Sinon, qu’est-ce qu’on peut faire ?

C’est déjà fait, alors, on devrait penser de manière positive.





Consultante : Park, Ji-young (professeur retraitée du LEI, Université Nationale de Séoul)









Mots et expressions à retenir

난 : forme contractée de 나는

▶ 나는 est composé de 나, « je » ou « moi », et de 는, particule auxiliaire qui est employée pour donner une nuance de contraste, d’opposition ou d’insistance.

속 : « intérieur », ou bien « cœur » ou « estomac »

이 : particule de sujet

타다 : « brûler »

▶ 속이 타다 : « Ça me brûle l’estomac »

죽다 : « mourir »

▶ L’expression -아 죽겠다 porte le sens d’« être très affecté par » ou « mourir de ». Elle est souvent employée pour donner un sens plus fort.

Ex) Quand on a faim, on dit « J’ai faim ». En coréen, c’est « 저는 배가 고파요 ». 저는 est « je » et 배가 고프다 veut dire « avoir faim ». Pour insister, on utilise -아 죽겠다, ce qui donne « 저는 배가 고파 죽겠어요 » au style honorifique.

-는데 : terminaison connective employée pour donner une nuance d’opposition 당신 : Ce mot désigne l’interlocuteur. C’est un mot légèrement honorifique, qui peut se traduire par « vous ». Il est aussi employé pour désigner l’interlocuteur entre un couple marié.

(Dans cette extrait, 선민식 emploie le style non honorifique envers sa femme, mais celle-ci emploie le style honorifique envers son mari.)

게 : forme contractée de 것이

뭐 : forme contractée de 무엇

있어 : forme conjuguée au présent de 있다 « il y a »

이제 곧 : « bientôt »

여기서 : combinaison de 여기 « ici » avec la particule 에서 qui indique la provenance. 여기서 veut donc dire « d’ici »

나가다 : « sortir »

나갈 거고 : composé de 나가다, de l’expression -ㄹ 것이다 qui marque une intention ou une conjecture, et de la terminaison connective -고 qui se traduit par « et »

어디든 : « n’importe où »

가다 : « aller »

-ㄹ 수 있다 : expression signifiant « pouvoir »

갈 수 있는데 : combinaison de 가다 avec -ㄹ 수 있다 et la terminaison -는데 qui s’emploie ici pour expliquer une situation

그게 : forme contractée de 그것이

무슨 : « quoi »

말 : « parole »

이에요 : forme conjuguée de la copule 이다, « être »

그게 무슨 말이에요? : « Qu’est-ce que tu veux dire ? »

내가 : combinaison de 나 « je » avec la particule de sujet « 가 »

쥐다 : « saisir » ou « avoir dans la main »

패 : « carte » ou « points qu’on gagne avec cette carte » dans un jeu d'argent.

쥔 패 : « la carte que j’ai dans ma main »

조커 : « joker »

-거든 : terminaison qui indique la raison

붙다 : « coller » ou « s’associer »

최강 : « le plus puissant »