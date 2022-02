L’emploi connaît sa plus forte croissance en 22 ans

ⓒYONHAP News

Le marché de l’emploi a repris des couleurs en Corée du Sud. Le nombre de travailleurs en janvier dernier a atteint 26,95 millions, soit une hausse de 1,13 million sur un an. Il s’agit de sa plus forte croissance jamais enregistrée depuis mars 2000, période durant laquelle l’économie sud-coréenne avait commencé à se rétablir de la crise asiatique. Quant au taux de chômage, il s’est établi à 4,1 %, soit un recul de 1,6 point.





Selon les données publiées mercredi par l’Institut national des statistiques (Kostat), le progrès de l’emploi est constaté dans toutes les tranches d’âge le mois dernier. L’augmentation la plus marquée est constatée chez les seniors âgés de 60 ans ou plus. Un phénomène notable : le nombre de travailleurs trentenaires a augmenté pour la première fois, après avoir accusé une baisse soutenue durant 22 mois consécutifs. Ainsi, l’embauche des jeunes a bondi à 321 000, soit le niveau le plus élevé depuis février 2000.





Par ailleurs, le recrutement s’accroît quasiment dans tous les secteurs industriels. Il a connu un progrès significatif notamment dans les domaines durement touchés par la crise du COVID-19. Le nombre d’emplois s’est accru de 128 000 dans la restauration et l’hôtellerie, et de 250 000 dans les services de santé et de soutien au bien-être.





Certes, cette poussée de l’embauche s’explique par l’effet de base. Pour rappel, le choc de l’emploi était survenu en janvier de l’an dernier suite au renforcement des mesures de distanciation sociale pour lutter contre la pandémie de COVID-19. A l’époque, le nombre de travailleurs avait chuté de 982 000 en glissement annuel, ce qui permet aujourd’hui d’avoir une base de comparaison favorable. Mais ce n’est pas le seul facteur. Le taux de recrutement en janvier dernier est évalué à 100,5 % du niveau du même mois de l’année précédente, soit juste avant l’éclatement de la crise de coronavirus. Autrement dit, le marché de l’emploi est sur le chemin d’une croissance soutenue.





Une telle tendance haussière devrait se poursuivre. Le nombre de travailleurs est non seulement en augmentation depuis 11 mois, mais il a également progressé de 68 000 personnes en janvier dernier par rapport au mois précédent. Cette embellie s’explique par l’essor des exportations, de la restructuration industrielle en faveur des services sans contact et des domaines de la transition numérique. Ce secteur semble surmonter le choc pandémique et bien s’adapter à la nouvelle situation. En d’autres termes, il ne serait pas affecté par une forte propagation du variant Omicron, qui est à l’origine de la flambée du nombre de nouveaux cas de contamination au COVID-19.