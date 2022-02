Ondes de choc économiques liées à la crise ukrainienne

ⓒYONHAP News

L’escalade des tensions en Ukraine laisse redouter des impacts économiques à l’international. Actuellement, l’économie mondiale reste instable dans le sillage de la crise du COVID-19 qui perturbe toujours les chaînes d’approvisionnement et de logistique. Cette situation alimente les pressions inflationnistes. Et la Réserve fédérale américaine a annoncé la décision de relever son taux directeur. Cela risque d’impacter l’économie sud-coréenne.





Plus concrètement, la planète doit faire face à la flambée des prix du pétrole. Le baril d’or noir brut de Dubaï s’échange à 83,47 dollars en janvier, soit une hausse de 14 % en un mois. Quant au cours du baril de West Texas Intermediate (WTI), il risque de bientôt dépasser le seuil des 100 dollars, ce qui serait une première depuis 2014. Ce n’est pas tout. Les prix des céréales et des matières premières ne cessent de grimper pour tirer vers le haut ceux des biens intermédiaires et de consommation. Notamment, les prix des produits miniers ont bondi de 64 % en glissement annuel selon les données sur les prix d’exportations et d’importations en janvier par la Banque de Corée (BOK).





De plus, la crise ukrainienne alimente davantage l’inquiétude. L’Ukraine est un grand pays fournisseurs de céréales présentant 15 % des offres du marché mondial, et sa situation instable a entraîné la montée des prix de ce secteur, en plus des intempéries qui ont provoqué de mauvaises récoltes de blé et de maïs. Par ailleurs, son antagoniste actuel, la Russie, est le principal fournisseur des énergies dont l’Europe est fortement dépendante. Cette situation déstabilise le marché financier et monétaire international. Les Bourses non seulement aux Etats-Unis, en Europe mais aussi en Corée du Sud connaissent des fluctuations en réagissant très nerveusement au moindre changement de la crise ukrainienne.





Le pays du Matin clair est entièrement tributaire des importations pour s’approvisionner en pétrole, et son économie repose en grande partie sur les exportations. Autrement dit, elle est fortement exposée aux facteurs extérieurs. Si le cours du baril international atteint 100 dollars, le pays risque d’accuser une baisse de 0,3 point de sa croissance économique et une hausse de 1,1 point de ses prix à la consommation. L’impact se fait déjà ressentir. Les prix aux importations en janvier ont enregistré leur plus haut niveau depuis 9 ans et 3 mois, et la balance commerciale est dans le rouge depuis trois mois. Pour y faire face, le gouvernement sud-coréen a organisé, cette semaine, une réunion sur la stratégie de la sécurité économique. Il prévoit d’établir progressivement les mesures visant à stabiliser l’approvisionnement et les stocks des 200 produits-clés.