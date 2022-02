Jin de BTS est élu prince de glace

ⓒ Big Hit Music

Les Jeux Olympiques d’hiver de 2022, qui ont débuté à Pékin en Chine le 4 février dernier, s’achèvent demain. A l’occasion de cet événement sportif international, une enquête intéressante a été lancée afin d’élire l’égérie des sports d’hiver parmi les stars de la k-pop.





Organisé par Whosfan, la plateforme des adeptes de la musique populaire sud-coréenne, le sondage s’est déroulé du 1er au 7 février sur ses réseaux sociaux. Les candidats ont été retenus en se basant sur les recommandations des internautes. Parmi eux, on pouvait même citer Sung-hoon d’ENHYPEN, un ancien patineur artistique professionnel qui a remporté une médaille d’argent lors d’une compétition novice en 2013.





D’autres idoles connues pour leur passion pour le sport d’hiver comme Bae Jin-young de CIX, Jin de BTS et Min-hyuk de Monsta X y ont également figuré. C’est Jin des Bangtan Boys qui est élu prince de glace, obtenant 49,1 % des votes, devant Sung-hoon d’ENHYPEN qui en a récolté 42,35 %. La plateforme Whosfan qui compte 6,5 millions d’utilisateurs va organiser une campagne publicitaire via son application pour l’heureux gagnant.





Pour rappel, Jin confirme de plus en plus sa popularité en tant que soliste. « Yours », qu’il a interprété pour la bande originale du drama Jirisan, a pris la tête du « Spotify Viral Top 50 Japan » et y apparaît pour le 70e jour de suite.